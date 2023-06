Projekt „Baden als Arbeitgeber-Marke“

Im Rahmen des Stadtmarketing Baden Frühstücks am Mittwoch wurde der neue Stellenmarkt auf der „Baden plus“-App präsentiert. Elisabeth Plöchl und Christoph Breinschmid von „A couple of ideas“ stellten dabei erstmals die Funktionen des neuen Tools vor und gingen darüber hinaus auf einige weitere Maßnahmen ein, um Baden als attraktive Arbeitgeber-Marke zu positionieren.

Hintergrund ihrer Projektarbeit ist, dass Badener Unternehmer zunehmend vor der Herausforderung stehen, qualifiziertes Personal zu finden. Gleichzeitig wird seitens ortsansässiger Schüler/Jugendlicher sowie Arbeitssuchender „Baden als Arbeitgeberort“ oftmals nicht in Betracht gezogen bzw. werden Jobs nicht leicht genug gefunden. „Die Zukunft von Baden als florierender Wirtschafts-, Kur- und Tourismusstandort hängt insofern entscheidend von der besseren Vernetzung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab, wobei insbesondere Projekte erforderlich sind, die präventiv ansetzen und die Einwohner – allen voran die Jugend – mit einbeziehen“, erläutern Plöchl und Breinschmid.

Stelleninserate dank Förderung kostenlos

Vor kurzem hat der Verein Stadtmarketing Baden eine App unter dem Titel „Baden plus“ gestartet. Diese App dient zum einen dazu, durch gezielte Bonifikationssysteme den Wirtschaftsstandort zu stärken, zum anderen ist es eine bequeme App für Konsumenten, dort viele andere hilfreiche Informationen zu finden, wie zum Beispiel einen Müllkalender, Events oder auch Immobilien.

Ein Job-Portal war auf dieser App noch nicht verfügbar. Das haben die beiden Jungunternehmer, die durch ihre Bio-Drinks unter dem Namen „beSonder“ bekannt sind, ändern. Seit wenigen Tagen ist der Stellenmarkt nun auf der „Baden plus“-App verfügbar. Das Portal soll es Unternehmern auf einfache Art ermöglichen, offene Stellen zu inserieren und dabei jene Leute anzusprechen, für die es unmittelbar relevant ist. Das Inserieren steht den Mitgliedern des Stadtmarketing Baden dabei für die gesamte Förderperiode kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig bietet der Stellenmarkt die Möglichkeit für Arbeitssuchende im Raum Baden, geeignete Jobmöglichkeiten zu finden.

Baden als attraktiver Arbeitsort

Als weitere Maßnahme soll ein hochqualitatives Image-Video mit Badener-Unternehmen erstellt werden, in dem sich die Betriebe kurz und prägnant als attraktive Arbeitgeber zeigen. Auch der Austausch mit Schülern ist geplant. „Gerade junge Menschen zieht es nach der Schule oftmals in die naheliegende Stadt Wien. Dabei wird Baden als Arbeitgeber-Ort vielfach gar nicht in Betracht gezogen – die Gründe dafür sind oft unklar“, weiß Breinschmid. Um Antworten auf diese Herausforderungen zu suchen, sollen Recherche-Tätigkeiten an Schulen, insbesondere den berufsbildenden Schulen (HAK und HLA) durchgeführt werden.

„Tag der offenen Jobs“

Dabei sollen Gründe aufgezeigt werden, welche Schüler zum Arbeiten in Baden bewegen würden und was sie davon abhält. Ähnlich wie an den Schulen, soll mit Arbeitnehmer in unterschiedlichen Berufen in Baden gesprochen werden, um herauszufinden, was sie an der Region Baden schätzen und in welchen Bereichen sich die Region verbessern sollte.

An einem „Tag der offenen Jobs“ sollen Schüler, Lehrlinge und Arbeitssuchende die Möglichkeit haben, in unterschiedliche Badener Unternehmen hineinzuschnuppern. Die Betriebe und die Menschen dahinter können sich so präsentieren und die Vielfalt der Badener Unternehmen wird sichtbar.

Als begleitende Marketingmaßnahmen ist die Bewerbung der App und des Videos über Social Media und Medien geplant sowie Mundpropaganda und Veranstaltungen.

Die Laufzeit des Projekts geht von Mai 2023 bis Juni 2024. 80 Prozent der Kosten fördert die Wirtschaftskammer Niederösterreich.