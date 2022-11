Bad Vöslau wird zur Marke

Im Bad Vöslauer Rathaus sind verschiedene Info-Tafeln aufgestellt, wo bereits einige Ansätze zu sehen sind, wohin die Reise beim Stadtmarketingprozess gehen könnte.

All das, was verschiedene Zielgruppen als wichtig empfinden, ist bereits abgebildet, und das ist auch wichtig, soll doch am Ende des Tages ein neues Logo entstehen, das repräsentiert, wofür Bad Vöslau steht. Eines hat sich gleich zu Beginn des Stadtmarketingprozesses heraus kristallisiert, „das Element Wasser ist für die Bad Vöslauerinnen und Vöslauer sehr wichtig“, sagt Zentrums- und Wirtschaftskoordinator Martin Rella. Das Logo soll Wiedererkennungswert haben und sich wie ein roter Faden durch die Institutionen der Stadt, den Tourismus und die Vereine ziehen.

Bis 8. November war die Dialogausstellung für Besucherinnen und Besucher zugänglich, diese konnten die aktuelle Markenentwicklung mit Punkten zum Aufkleben direkt am Plakat ergänzen und bewerten. Ein „Bad Vöslau-Regal“ zeigt auch schon erste praktische Ansätze für bereits existierende Produkte lokaler Produzenten, unterschiedliche Gestaltungsideen für Medienkampagnen und Drucksorten. Nach Abschluss dieser Dialogphase tritt der Prozess in die zweite Designphase über, wo schließlich Logo, Claim, Markenfamilie und -design verfeinert und einem umfassenden Design-Test unterzogen werden.

