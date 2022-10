Digitale Kundenkarte in Baden: An App wird gearbeitet

Der Stadtmarketingverein hat bei seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag seine Pläne vorgestellt, wie weit das Projekt Badener Einkaufs-App bereits fortgeschritten ist.

Die App soll auf allen gängigen Smartphone-Marken funktionieren, einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden bieten und die Vorteile Badens als Einkaufsstadt vermitteln. Walter Golob, Vorstandsmitglied des Stadtmarketingvereins, stellte die geplante Unternehmer-App für Baden vor.

„Im Moment gibt es kein einheitliches Konzept, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin arbeitet im besten Fall mit analogen Kundenkarten, die eben nur im eigenen Geschäft anwendbar sind“, erläuterte Golob. Die App ermöglicht eine virtuelle Kundenkarte, die selbst von den Kundinnen und Kunden bedient wird. Das heißt, diese scannen den QR-Code der Rechnung ein – eine Rechnung kann nur einmal eingescannt werden – und sammeln so Bonuspunkte oder buchen Rabatte auf. Vor allem Stammkunden sollen von diesem System profitieren. In einem weiteren Schritt sollen auch Gutscheine selbst erstellt und ausgedruckt werden können – so wie es bei diversen Ticketbuchungsplattformen jetzt schon der Fall ist.

„Auf der App können die Nutzer nicht nur ihr aktuelles Guthaben abrufen, sondern auch aktuelle Angebote und Events sehen und Neues aus der Stadt Baden erfahren“

Walter Golob

Der Unternehmer braucht keine zusätzliche Hardware, eine Win-win Situation für beide Seiten. Welche Vorteile der Unternehmer seinen Kunden gewährt, obliegt ihm selbst.

In einem weiteren Schritt sollen auch andere Attraktionen Badens mit der App verknüpft werden. „Auf der App können die Nutzer nicht nur ihr aktuelles Guthaben abrufen, sondern auch aktuelle Angebote und Events sehen und Neues aus der Stadt Baden erfahren“, erläutert Golob. So soll auch der Heurigenkalender abgerufen werden können.

Einen genauen Starttermin für die App gibt es noch nicht. Im Jänner 2023 sollte es aber so weit sein.

Alles in einer App

