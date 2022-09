Hilfsaktion für Ukraine wächst

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits zum sechsten Mal begab sich Manuel Baghdi, dieses Mal mit Stefan Hollaus, auf die lange Reise in die Ukraine, wo er im Rahmen einer von der katholischen Kirche initiierten und nun auch von der NÖN unterstützten Spendenaktion diverse Hilfsgüter, die von der Badener Bevölkerung eingebracht wurden, verteilte.

Diese Mission, die zu Ostern zum ersten Mal vom Pfarramt St. Stephan aus in das Kriegsgebiet inmitten der Karpaten und in die umliegenden Dörfer bei Lemberg im Westen der Ukraine startete, zieht immer weitere Kreise. „Die Herzen von Kardinal Schönborn, der Mitwirkenden in den vier Badener Pfarrgemeinden, des gesamten Einsatzteams und auch mein Herz brennen für diese Einsätze“, sagt Baghdi. Er weiß, was Krieg bedeutet. Denn seit 32 Jahren ist der Wahl-Badener als Flüchtlingsbeauftragter in Nahost-Fragen von Kardinal Christoph Schönborn eingesetzt. Erst kürzlich wurde er im Rahmen einer Sonntagsmesse in der Pfarrkirche von dem Kirchenoberhaupt mit Pfarrer Clemens Abrahamowicz geehrt.

Mission von Apothekern unterstützt

Erstmals sind dank des Engagements des Präsidenten der NÖ Apothekerkammer Heinz Haberfeld vier Apotheken der Region mit an Bord, die dringend benötigte Mittel gegen Haarläuse, die besonders viele Kinder in den Waisenheimen und Flüchtlingslagern haben, innerhalb von zwei Tagen spontan kostenlos zur Verfügung stellten. Die Landschaftsapotheke Baden, die Apotheke zum Erlöser (Bad Vöslau), die Apotheke zur Heiligen Dreifaltigkeit (Berndorf) und die Schloss Apotheke Kottingbrunn waren sofort bereit, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Der Warenwert beträgt immerhin über 800 Euro.

Neben Lebensmittelspenden aus der Badener Bevölkerung, unter anderem Reis, Nudeln, Mehl, Dosen aller Art, Suppen, Tomatensoßen, Linsen wurden auch Waschmittel, Hygieneartikel für Frauen, Männer und Babys von dem Team vor Ort an Menschen verteilt, die unsere Hilfe mehr denn je brauchen.

Von Lebensmitteln zur Waschmaschine

„In der Stadt Dovhe gibt es mehrere Flüchtlingsunterkünfte, welche größtenteils von ehrenamtlichen Helfern betrieben werden. Ein neu gebautes Flüchtlingsheim benötigte dringend einen Herd, einen Kühlschank und eine Waschmaschine“, ergänzt Baghdi. Wünsche, die mit den Spendengeldern aus Baden nun erfüllt werden konnten. „Die Menschen in der Westukraine, in den Dörfern und vielen Stationen, die wir besuchten, bedanken sich bei den Spendern aus Österreich auf berührende Art und Weise. Es tut uns unendlich weh, wenn wir das Leid in den Augen der älteren Menschen, Frauen und besonders in den Augen der Kinder sehen“, berichten Baghdi und Hollaus.

Nächster Einsatz zu Weihnachten

Der nächste Einsatz in der Ukraine ist für die Weihnachtszeit geplant. Ein Herzensanliegen von Kardinal Christoph Schönborn, Manuel Baghdi und dem gesamten Team.

Mit einer „Brigade an Schutzengeln“ wird dann wieder gereist und doch sind sich alle Beteiligten einig: Sie sind glücklich, dass es ihnen möglich ist, diese Missionen auch in Zukunft weiter zu machen.

