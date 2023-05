„Christians for Future“ starten lokale Klimaschutz-Aktivitäten

Alle Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit und das Team der„Christians for Future“ wird nun auch in Baden aktiv. Das Ziel: „Wir wollen dem Aufruf zum Bilden eines Netzwerkes von Akteurinnen und Akteuren folgen und die weltweiten Entwicklungsziele für Nachhaltigkeit bei einem Spaziergang mit Gerfried Koch durch Baden kennenlernen“, sagt der „Christians for Future“-Initiator Thomas Gamsjaeger-Allain.

Der Treffpunkt ist am Mittwoch, 24. Mai um 17.30 vor dem Rathaus in Baden. Organisiert wird das Projekt vom Welthaus Wien als katholische Aktion der Erzdiözese Wien gemeinsam mit Südwind NÖ. Im Rahmen des Stadtspaziergangs durch die Stadt werden globale Herausforderungen und lokale Lösungsansätze in der eigenen Stadt erkundet.

Im Mittelpunkt stehen folgende nachhaltigen Fragen: Welche Entwicklungsziele gibt es? Wieso sind sie wichtig für uns? Wie hängt unser Leben regional und international mit globalen Entwicklungen zusammen? Wie können wir gemeinsam zu einer besseren Welt beitragen? Papst Franziskus gibt auch ein internationales Statement: „Auf soziale Probleme soll mit den Netzwerken der Gemeinschaft reagiert werden. Nicht mit der bloßen Summe individueller Beiträge. Es wird einer Sammlung der Kräfte und einer Einheit der Leistung bedürfen.“

Vernetzung und Treffen nach dem Spaziergang

Erst kürzlich fanden in Baden eine Jugend-Klimakonferenz, eine Kinder-Klimakonferenz und eine Erwachsenenkonferenz in der Pfarre St. Josef statt, an der auch Bürgermeister Stefan Szirucsek sowie Vizebürgermeisterin Helga Krismer und natürlich Pfarrer Clemens Abrahamowicz teilgenommen haben. Die Ergebnisse werden am 24. Mai um 18.45 Uhr von den „Christians 4 Future“ in Baden St. Josef (Leesdorfer Hauptstraße 74) präsentiert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.