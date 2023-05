Bäder und Seen sind bereit für ihre Gäste

Traditionell wird mit dem 1. Mai der Beginn der Badesaison eingeleitet. Viele Freibäder, Seen und Teiche öffnen an diesem Tag erstmals im Jahr ihre Pforten, manche aber sogar schon etwas früher.

So etwa das Thermalstrandbad Baden. Am Samstag, dem 29. April, kamen bereits die ersten Gäste. Und auf diese warten einige Erneuerungen, wie Manfred Barton, Geschäftsgruppenleiter für Jugend, Sport, Gesundheit und Soziales erzählt: „Über die Wintermonate wurden wieder die Kabinen und Kabanen umfangreich saniert, Gehwege bei den Kabanen neu asphaltiert, es erfolgte auch eine Teil-Neuverfliesung der Sonnenterrasse und im Weilburgpark wurde eine neue Schaukelanlage installiert.“

Pünktlich zu Saisonbeginn könne zudem eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden. Bezüglich Personal gebe es keine Probleme, schon seit Jahren sei engagiertes und verlässliches Eigenpersonal im Thermalstrandbad angestellt. Dieses werde zusätzlich durch externe Badewarte und Reinigungspersonal ergänzt. Eine abwechslungsreiche Badesaison mit sportlichen Wettbewerben, Kinderprogrammen und vielem mehr warte wieder auf die Gäste.

Auch der Oberwaltersdorfer Badeteich, der mit 1. Mai den Betrieb startete, ist bereit für die Saison. „Wir haben unseren Badeteich im Jahr 2021 generalsaniert und neu hergerichtet. Außerhalb unseres Badeteichs haben wir einen Kartenverkaufsautomaten für unsere Gäste installiert, sodass diese nicht mehr an der Kasse warten müssen“, sagt Yvonne Müllner von der Gemeinde Oberwaltersdorf.

Sonnenliegen können jetzt direkt am Teich bleiben

Verbesserungsvorschläge für 2023 seien berücksichtigt worden, und so gebe es nun die Möglichkeit, Sonnenliegen und dergleichen direkt am Teich zu verstauen. Außerdem habe der Gastro-Bereich eine neue Überdachung erhalten. „Wir hoffen, dass wir unsere Stammgäste aus den letzten Jahren auch in dieser Saison wieder bei uns begrüßen dürfen und freuen uns genauso über neue Gesichter“, betont Müllner.

Im Thermalbad Vöslau in Bad Vöslau war, wie auch im Thermalstrandbad Baden, bereits vergangenen Samstag Badebeginn. „Neu in dieser Saison ist ein behindertengerechtes WC beim Blauen Becken. Ebenso befindet sich dort nun auch eine ebenerdige, barrierefreie Umkleidekabine“, erläutert Carina Hochebner, Leiterin des Thermalbad Vöslau.

Im Bereich der Gastronomie suche man noch Personal, das Bad verfügt immerhin über vier Gastronomie-Bereiche. Interessierte können sich direkt bei den Gastronomen melden. Da die Wetterprognosen gut aussähen, erwarte man eine lebendige Sommerfrische-Saison.

„Zur Lebendigkeit tragen auch unsere zahlreichen Events bei. Sommerfrische bedeutet ja nicht nur Baden, sondern auch Austausch, gute Gespräche, Kultur, Kulinarik, Sport und das besondere Flair des Thermalbades“, weiß Carina Hochebner.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.