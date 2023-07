Josefsplatz in Baden: Vier Parkplätze für Autos kommen wieder

E-Bikes raus, Autos rein, so könnte man den Parkplatzwechsel neben der Trafik am Josefsplatz beschreiben. Zwar einigte man sich schließlich überparteilich darauf, die vier Pkw-Stellplätze wieder herzustellen, „eingebracht hat diesen Vorschlag bei der letzten Gemeinderatssitzung unser Gemeinderat Rudi Teuchmann“, erläutert Verkehrsstadträtin Maria Wieser, SPÖ. „Erst wurde das Ansinnen abgelehnt, dann haben wir noch einmal mit Bürgermeister Stefan Szirucsek gesprochen. Wir haben uns auf einen Lokalaugenschein geeinigt, der dann wirklich das erhoffte Ergebnis gebracht hat“, erläutert Wieser

Alle zogen an einem Strang

Sie ist froh, „dass im Verkehrsausschuss wirklich eine gute Lösung gefunden wurde, alle haben an einem Strang gezogen und sich sehr bemüht. Ich bin froh, dass so rasch gehandelt wurde, so sollte Politik immer funktionieren“, meint Wieser. Die vier Parkplätze sollen vor allem den Kunden der angrenzenden Geschäfte zugute kommen. Alle erforderlichen Arbeiten sind bereits in die Wege geleitet, die Radbügel der Baden mobil-Parkzone für E-Bikes werden vor das Arnulf Rainer Museum transferiert und die beiden Boller vor der Trafik entfernt.

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, betont: „Es freut mich, dass wir in einer konstruktiven, überparteilichen Zusammenarbeit zu einer guten Regelung gefunden haben.“

Und auch Gemeinderat Leopold Habres, ÖVP, unterstreicht: „Ich bin froh, eine Lösung gefunden zu haben, die alle beteiligten Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zufrieden stellt. Die vier Abstellflächen für Pkw vor der Trafik sollen für kurze Erledigungen wieder uneingeschränkt verfügbar sein. Diese Lösung habe ich mit Verkehrsstadträtin Maria Wieser und Stadtrat Jowi Trenner einvernehmlich abgesprochen und wird bereits umgesetzt.“