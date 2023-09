Symposion Lindabrunn: 100 Jahre Mathias Hietz

2023 wäre Mathias Hietz 100 Jahre alt geworden. Der Bildhauer hat das Symposion Lindabrunn 1967 gegründet und fast 30 Jahre lang geprägt. Ihm zu Ehren wurde kürzlich bei der Veranstaltung Grundsteine groß gefeiert. Der Musikverein St. Veit spielte moderne Kompositionen von Karo Preuschl und Jakob Gnigler.

Christian Kvasnicka eröffnete das Festmahl und wichtige Weggefährten berichteten von den Anfängen. Christian Reindl, heute Steinmetz in Felixdorf, damals Mitarbeiter im Steinbruch Lindabrunn, erzählte von Besonderheiten der Arbeit am Stein und Eigenheiten der Künstler. Auch Witwe Susanne Hietz und Sugi Shindo, Tochter des bedeutenden japanischen Künstlers Shigeru Shindo, erinnerten sich an kreative Zeiten und internationale Freundschaften in Lindabrunn.

Mit Handy-App durch den Skulpturenpark

Gleichzeitig präsentierte der Verein Symposion Lindabrunn eine neue Handy-App für den Skulpturenpark. Mit Symposion Lindabrunn DIGITAL kann man nun ganz einfach mehr erfahren über die Kunstwerke, die Künstlerinnen und Künstler sowie über die Geschichte des Symposions (Link: app.symposion-lindabrunn.at).

Der neue Vorstand vom Symposium Lindabrunn strotzt vor neuen Ideen: Günther Friesinger, Korinna Lindinger, Christine Schörkhuber und Petra Mühlmann-Hatzl. Foto: Symposium Lindabrunn

Neuer Vorstand im Symposium

Unter den Gästen, die sich über die neue App und die Veranstaltung freuten, war auch Weggefährtin Ulrike Truger. Die renommierte österreichische Steinbildhauerin lud 1989 erstmals vor allem Künstlerinnen zum Steinsymposion in Lindabrunn. Damals waren vor allem Künstler am Symposion aktiv. Das ist heute anders.

„100 Jahre Mathias Hietz“ feierte das Symposion mit einem neuen Gesicht im Vorstand des Kunstvereins. Anfang August wurde die bildende Künstlerin Verena Mayrhofer in den Vorstand gewählt. Christine Schörkhuber, Petra Mühlmann-Hatzl, Korinna Lindinger und Günther Friesinger wurden in ihren Funktionen wiedergewählt.

Mayrhofer ist keine Unbekannte in der niederösterreichischen Kunstszene. Obfrau Christine Schörkhuber freut sich: „Verena Mayerhofer hat uns als Gastkünstlerin 2021 mit ihrer Arbeit sehr beeindruckt. Die Werke aus Lindabrunn wurden mittlerweile österreichweit ausgestellt. Sie hat außerdem viel Erfahrung mit regionalen Kulturinitiativen. Wir freuen uns sehr, dass sie die Zukunft des Symposions mit uns gestaltet.“

Die Ausstellung „Mathias Hietz — Stein und Kollektiv“ und die Arbeiten der Grundsteine-Gastkünstlerinnen Eva Seiler, Maria Morschitzky, Alexander Till und Natalie Deewan können bei den Tagen der offenen Ateliers am 21. und 22. Oktober wieder besichtigt werden. Davor wird am 16. September Claudia Bosse mit dem theatercombinat das Stück „BONES and STONES in the landscape“ am Symposion Lindabrunn zum Besten geben.