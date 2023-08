67,5 Jahre Eheglück für Oberwaltersdorfer Paar

Olga und Alfred Englert aus Oberwaltersdorf feierten kürzlich ihre seltene steinerne Hochzeit, was beeindruckende 67,5 Jahre gemeinsamer Ehe bedeutet. Bürgermeisterin Natascha Matousek (ÖVP) und Paul Klampfl von der Bezirkshauptmannschaft Baden gratulierten dem Paar mit Ehrengeschenken und herzlichen Wünschen.

Das Ehepaar ist in der Region bekannt. Olga Englert arbeitete lange Jahre bei der Post und leitete das örtliche Postamt. Alfred Englert war als gelernter Bäcker bei Semperit tätig und engagierte sich leidenschaftlich im ASK Oberwaltersdorf sowie in der Politik. Er fungierte sowohl als Trainer als auch als Gemeinderat.

„Eine besondere Erinnerung stammt aus der Saison 1963/64, als wir Jugendmeister wurden - Alfred als Trainer und ich im Tor", erinnerte sich Ehrenbürger Günther Stoiber. Auch die stellvertretende Amtsleiterin Martina Kienbink schloss sich den Gratulationen an.

Das Paar hat zwei Kinder, drei Enkel und sechs Urenkel. Alfred Englert war zudem 20 Jahre lang Theaterregisseur bei der Laienbühne Oberwaltersdorf.