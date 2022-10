Nacht voller Spannung in Kottingbrunn

Die Krimiautoren Herbert Duzler, Veronika A. Grager, Beate Maly und Claudia Rossbacher haben in der Kulturwerkstatt in Kottingbrunn am Donnerstag ihren großen Auftritt.

Als Krönung der Veranstaltung wird Herbert Dutzler, einer der erfolgreichsten österreichischen Krimiautoren, an diesem Tag mit dem Österreichischen Krimipreis 2022 ausgezeichnet. „In der Schlinge des Hasses“ nimmt er die Leserinnen und Leser mit in den Kopf eines rechtsradikalen Mörders. Dutzler geht so nahe an den Täter, dass es wehtut – spannende Momente sind garantiert.

Die gebürtige Wienerin Veronika A. Grager lebt in Aigen, Gemeinde Hernstein. Viele ihrer viel beachteten Krimis sind im südlichen Niederösterreich angesiedelt. Daneben schreibt Grager auch Thriller im Wissenschafts-Setting vor internationaler Kulisse. Beate Maly liest aus ihrem gerade erschienenen historischen Krimi „Mord auf der Trabrennbahn“. Darin schickt sie ihre Amateurschnüfflerin Ernestine Kirsch in die Krieau, wo diese ihre Leidenschaft für Pferderennen entdeckt und über einen tragischen Unfall stolpert.

Claudia Rossbacher, im Juni mit dem „Fine Crime Award 2022“ ausgezeichnet, bringt ihren neuesten Steirerkrimi „Steirerwahn“ mit nach Kottingbrunn. In diesem wird ein Mann mit einer Holzkugel in der Mundhöhle an der steirischen Apfelstraße aufgefunden, erdrosselt mit dem Strick seiner Kutte.

