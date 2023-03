Sternenstaub&Sagittarius Badener Erfolgsduo Rogers und Trischler präsentierten ihre Düfte

Lesezeit: 3 Min RB Red. Baden

Nina Riegerbauer, Gerda Rogers und Clemens Trischler luden zum Abend der Düfte. Foto: Jürgen Hammerschmid, JUERGEN HAMMERSCHMID