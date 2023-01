Baden: Heiligen Drei Könige mit Spenden-Rekord

Werbung

Die Tage rund um den christlichen Feiertag der Heiligen Drei Könige, das Hochfest der Erscheinung des Herrn, ist brauchtümlich auch mit den Reisen der Sternsinger verbunden. „Dafür ist Österreich weltweit bekannt und wir freuen uns über und pflegen diese ganz besondere Tradition“, sagt Pfarrer Clemens Abrahamowicz. Die drei Pfarren in Baden, St. Stephan, St. Christoph und St. Josef, zeigten mit einer Kinderschar und starken Teams beachtliches Engagement. Die Pfarrkirche St. Stephan startete 2023 eine besonders erfolgreiche Dreikönigsaktion. In kunstvoll angefertigten Kostümen waren insgesamt 25 Kinder in zehn Gruppen mit großem Elan von 4. bis 7. Jänner auf christlicher Mission unterwegs.

Als Caspar, Melchior und Balthasar, die Weisen aus dem Morgenland, verkleidet besuchten die Sternsinger unzählige Haushalte im Bezirk und sammelten dabei fleißig Spenden. Die erfreuliche Bilanz: 8.620,40 Euro kamen zusammen. Die Spenden werden in zahlreiche internationale Hilfsprojekte fließen. Die Haupt-Hilfsdestination 2023: Kenia. In dem von Trockenheit ausgedorrtem Land wird dazu beigetragen, Wasserzisternen zu bauen.

„Die Zeit um den Feiertag der Heiligen Drei Könige ist organisatorisch für uns alle intensiv und erfüllt mit einer sehr schönen Arbeit“

Andrea Koller

Andrea Koller ist bereits im sechsten Jahr als Koordinatorin eine der tragenden Kräfte im Mitarbeiterkreis der Pfarrkirche. Sie probt mit den Kindern, begleitet sie und freut sich wenn sie begeistert in ihre Rollen schlüpfen. „Unsere jüngsten Königinnen und Könige sind fünf Jahre alt und die längst dienende der Weisen ist 21 Jahre. Die Zeit um den Feiertag der Heiligen Drei Könige ist organisatorisch für uns alle intensiv und erfüllt mit einer sehr schönen Arbeit“, sagt Koller.

Die Stadtpfarrkirche hat eine enge Kooperation mit der Jungschau der Erzdiözese Wien. Von dort stammen auch die farbenprächtigen Kostüme, die von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Irene Pillhofer in liebevoller Kleinarbeit umgenäht werden. In St. Christoph waren in diesem Jahr 20 Kinder in sieben Gruppen dabei. Die Jüngsten waren stolze vier Jahre alt. In St. Josef wurde die langjährige Koordinatorin Silvia Wagner zum ersten Mal von Stephanie Grandpierre unterstützt, die in Zukunft dafür verantwortlich zeichnet. Beteiligt daran waren 20 Kinder und zwölf Erwachsene.

