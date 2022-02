Eintauchen in die Musik der Stille mit Pater Johannes Paul

„Wie der Himmel klingt. Eintauchen in die Musik der Stille mit dem Gregorianischen Choral“ ist der Titel des neuen Buches von Pater Johannes Paul Chavanne, welches er auch am Donnerstag, dem 17. Februar am Vormittag bei „Zu Gast nach 11“ auf Radio NÖ ausführlich vorgestellt hat.

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion