Musik und Gesang im Klostergasthof

Bereits zum 12. Mal trafen sich Musikgruppen aus Heiligenkreuz und den Nachbarorten, um über Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg zu musizieren. An die 200 Musiker und Musikbegeisterte genossen einen von Wolfgang Höss perfekt organisierten und von Obmann Günter Bergauer launig moderierten Abend. „Die vom Kulturverein Wienerwald jährlich durchgeführte Veranstaltung ‚Musik & Gesang‘ ist ein Ausdruck dafür, wie sehr die Menschen das Miteinander bei schöner Musik, bei Gesang suchen und schätzen“, sagt Bergauer.

Mit diesem Fest am Vorabend des Nationalfeiertages will der Kulturverein den Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass „wir in diesem Land, in einer friedlichen Welt mit hohem Wohlstand leben dürfen“, wie Bergauer betonte: „Es berührt mich, wenn am Ende gemeinsam gesungen wird und sich alle von ihren Sitzen erheben, spätestens da weiß ich, dass die Veranstaltung wieder gelungen ist.“

