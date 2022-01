Pater Leopold Schwaller zum Diakon geweiht

Pater Leopold wurde 1986 in Neunkirchen (NÖ) geboren, ist Diplom-Ingenieur in Bauingenieurwesen, trat 2016 in das Stift Heiligenkreuz ein und ist derzeit als Gastmeister, Kämmerer und Küchenpräfekt eingesetzt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren