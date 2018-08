Haben Sie schon von Ferdinand Rebay gehört?

Die Aufgabe, die Werke des österreichischen Komponisten Ferdinand Rebay wiederzubeleben, haben 2014 der Leiter des Musikarchivs in Stift Heiligenkreuz, P. Roman Nägele OCist, und die Musikwissenschaftlerin Dr. Maria Gelew in Angriff genommen. Laufende Erfolge sind Lohn für ihren Einsatz. Am 25. August findet wieder einmal ein Konzert im Stift statt.

Masterarbeit – wissenschaftliches Material

Musikwissenschaftler, besonders Kammermusiker, sind auf ihn gestoßen: Eine große Hilfe war das Heiligenkreuzer Material für die junge Gitarristin Christina Barbara HÖRMANN, sie hat jetzt ihr Musikstudium mit ihrer Masterarbeit „FERDINAND REBAY (1880-1953) UND SEINE KAMMERMUSIK FÜR GITARRE“ abgeschlossen: "Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken des Wiener Komponisten Ferdinand Rebay. Besonderer Bezug wird dabei auf die Vielzahl seiner Kompositionen für Gitarre, vor allem auf die Kammermusikwerke, genommen. Ziel ist es, das kompositorische Schaffen von Ferdinand Rebay in den zeitgeschichtlichen Kontext einzuordnen und Zusammenhänge zwischen seinen Werken und seinem Umfeld herzustellen. Es werden verschiedene Interpretationsansätze dargelegt und die Bedeutung der Künstlerpersönlichkeit Ferdinand Rebay in Vergangenheit und Gegenwart skizziert."

Kammermusiker freuen sich über Neues in ihrem Repertoire

Rebay komponierte viele Werke für seine Nichte, die Konzertgitarristin Gerta Hammerschmied (1906-1985). Diese Werke erweitern das Kammermusik-Repertoire enorm, da sie auch interessante, außergewöhnliche Kombinationen bieten: Gitarre mit Flöte, Violine, Cello und Horn beispielsweise. Christina Hörmann musiziert gemeinsam mit der Flötistin Kathrin UHLY, sie sind das Duo „SAITENKLAPPE“.

Werkausgabe „The Rebay Project“ und Quellenverzeichnis RISM

Die Gitarristin Milena VALCHEVA bereitet seit fast 2 Jahren Rebays Werke für die Veröffentlichung vor, erstellt Fingersätze und Layout. Die Herausgabe der Werke bei dem dänischen Verlag BERGMANN EDITION, wurde 2017 begonnen, und vor Kurzem berichtete Verlagsleiter Alan BERGMANN JENSEN: „The Rebay project has reach a MILESTONE! This is publication no. 100.“ (Das Rebay-Projekt hat einen Meilenstein erreicht. Das ist die 100. Veröffentlichung) 300 kurze, längere und ganz kurze Werke sind bisher in diesen 100 Ausgaben erschienen. 2019 soll alles fertig sein.

Und auch RISM (Répertoire International des Sources Musicales) - Das "Internationale Quellenlexikon der Musik" - hat mit einem biographischen Eintrag Rebay in die Liste der einzeln erwähnten Komponisten aufgenommen.

Musikakademie und Konzert in Stift Heiligenkreuz

Auch Sie haben in ein paar Tagen wieder einmal die Möglichkeit, mehr von Rebays Musik zu hören, wenn Sie schon zur wachsenden Fangemeinde gehören, oder sie neu kennenzulernen: Als Abschluss der bereits „4. Internationalen Musikakademie Ferdinand Rebay“ findet ein Konzert statt: Die Akademie-Teilnehmer und ihre Dozenten präsentieren Werke von Ferdinand Rebay und anderen Komponisten für Gitarre, Flöte und Gesang:

Samstag, 25. August 2018, 16.00 im Kaisersaal des Stiftes Heiligenkreuz,

Infos s. www.stift-heiligenkreuz-sammlungen.at, Eintritt frei

Machen Sie einen sommerlichen Ausflug in den Wienerwald! Kommen Sie! Hören Sie! Genießen Sie!