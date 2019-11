Startschuss für Badener Advent .

Am Freitag war es soweit. Der neu konzipierte Badener Advent wurde von Bürgermeister Stefan Szirucsek eröffnet – und das gleich dreimal: Am Hauptplatz mit dem Kinderchor der Musikschule Baden, am Theaterplatz mit „McFly & Band“ und am Josefsplatz mit „musik.naturtrüb“.