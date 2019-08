Das European Street Food Festival gastiert am 10. und 11. August in Leobersdorf. Seit Mitte November 2015 ist es bereits in ganz Österreich unterwegs und begrüßte bis jezt an die 2,5 Millionen Gäste, ein unverwechselbares Tour-Projekt.

Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium beliefert seit 18 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche.

Zur illustren Referenz-Liste zählen auch Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justin Bieber, Elton John, Iron Maiden, oder auch STS und Andreas Gabalier.

„Genuss aus aller Welt“ ist der Untertitel des European Street Food Festivals. „Und dieser Slogan wird während des Festival-Wochenendes sowohl von den Organisatoren als auch von den Besuchern erlebt und gelebt“, betont Veranstalter Jochen Auer.

Dutzende Food-Trucks sowie Köche & Aussteller aus aller Herren Länder bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder vietnamesische Frühlingsrollen, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio Ecke, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Waffel, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, alles wird für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich – direkt vor Ort frisch zubereitet.