Initiative für Klimaschutz in Pottenstein

Als ersten Schritt hat der Gemeinderat in seiner Dezember-Sitzung einstimmig beschlossen, die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umzurüsten. Gemeinsam mit der EVN werden 2022 über 700 Lichtpunkte ausgetauscht. Die Gesamtkosten von 333.000 Euro werden auf sieben Jahresraten gezahlt und belasten so nicht das Budget zusätzlich.

Bürgermeister Daniel Pongratz, SPÖ, erklärt: „Durch die Umrüstung sparen wir 80.000 kwh/Jahr. Weiters wird der Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energie gewonnen. Der größte Teil stammt aus Windenergie.“ Das sei aber nur ein Schritt in Richtung Klimaschutz. Es gibt weitere Projekte, an denen die Gemeindeführung arbeite. So nutze man gerade die Möglichkeiten des neuen Gesetzes zum Thema Energiegemeinschaften.

Hierzu laufen bereits Gespräche mit Klimamodellregionsmanager Jakob Fröhling. „Außerdem wird Pottenstein nächstes Jahr Mobilitätsgemeinde und der Ausbau des Fernwärmenetzes wird geplant“, nennt Pongratz weitere Schritte in Richtung klima- und unweltfreundlicher Gemeinde.