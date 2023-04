Traiskirchen: Sauna schließt mit Ende April

Der Entschluss ist Hammerl nicht leicht gefallen, aber schließlich „haben wir uns in Absprache mit der Stadtgemeinde Traiskirchen dazu entschlossen, den Saunabetrieb mit Ende April einzustellen“. Das hat auf die Aktivitäten von Hammerl als Pächter der Badekantine im Freibad Auqa Splash keinen Einfluss. Hammerl merkt an: „Das Bad öffnet pünktlich am 1. Mai. Wir freuen uns schon darauf, dass wieder geöffnet wird, damit wir die Gäste kulinarisch verwöhnen können.“

Stromkosten sind die große Hürde

Auch Markus Bartlweber, Geschäftsführer der Traiskirchner Betriebsstättenverwaltungsgesellschaft mbH, stößt in dasselbe Horn: „Mit den momentanen Strompreisen ist die Fortführung des Saunabetriebs für niemanden zu stemmen. Wir hatten zuletzt im Monat Stromkosten von 10.000 Euro, im November und Dezember des Vorjahres waren es 15.000 bis 18.000 Euro. Da muss man schon viele Eintrittskarten verkaufen.“ Das Saunarestaurant Smooth sei schon jetzt offiziell geschlossen gewesen, gekocht und ausgeschenkt hätten die Betreiber nur mehr für die Saunagäste.

Auf den Freibadbetrieb habe das alles keinen Einfluss. „Die Kantine im Bad wird von Lukas Hammerl und seinem Team in bewährter Weise fortgeführt. Die Becken sind bereits gefüllt, über den Winter haben wir die Schwimmbadtechnik erneuert und auch neue Spinde angeschafft. Die alten haben nach 23 Jahren ausgedient“, berichtet Bartlweber. Jetzt fehle nur noch Sonne, damit die Solaranlage am Dach „das Wasser im Becken wärmen kann. Ein bisschen Zeit bis 1. Mai haben wir ja noch“.

