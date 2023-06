Tribuswinkler Theatergruppe zeigt Bedeutung auf, „ernst“ zu sein

Die Theatergruppe Tribuswinkel macht einen großen Schritt vom Boulevardstück zu geschliffenem, tiefsinnigen und englischen Humor des 19. Jahrhunderts. In „Bunbury“ nimmt Oscar Wilde geistreich und ironisch die englische Oberschicht aufs Korn. Uraufgeführt wurde das Stück 1895 in London.

Im Stück spielen sowohl Earnest, (übersetzt als „aufrichtig“, „ernst“ - wobei keiner der Figuren aufrichtig ist), als auch der Name Ernst eine zentrale Rolle. Die beiden Dandys Algeron und Jack führen, um ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entfliehen, ein Doppelleben. Algeron erfindet einen kränklichen Freund namens Bunbury, der regelmäßig auf dem Land besucht werden muss, um seinen Verpflichtungen in der Stadt zu entfliehen.

Jack gibt vor, sich um seinen Bruder Ernst in der Stadt zu kümmern, wenn er dort seinem ausschweifenden Lebensstil nachgehen möchte, während er auf seinem Landsitz als unantastbares moralisches Vorbild für sein Mündel Cecily gilt. Algerons Cousine Gwendolyn, um die Jack wirbt und Cecily, in die sich Algeron verliebt hat, haben sich wiederum beide in den Kopf gesetzt, nur einen Mann zu heiraten, dessen Vorname Ernst ist. Als nun Algeron in der Rolle von Jacks Bruder Ernst auftaucht, nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.

Premiere ist am Freitag, 30. Juni um 19.30 Uhr im „Rosamundestadl“ in Tribuswinkel. Weitere Aufführungstermine: Samstag 1. Juli 2023, 19.30 Uhr und Sonntag 2. Juli um 17 Uhr. Kartenbestellungen nimmt Christine Nawratil unter 0664 86 900 18 entgegen. Eine Karte kostet 13 Euro, der Erlös wird an eine karitative Organisation gespendet. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Eingang zum „Rosamundestadl“ ist in der Pfarrgasse 6 gegenüber der Praxis von Allgemeinmediziner Sascha Frasz.