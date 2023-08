Feuerwehr befreite Buben aus misslicher Lage

Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr alarmiert. Eine Person sei in eine Notlage geraten. Ein etwa 12 Jahre alter Bub war so unglücklich vom Fahrrad gestürzt, dass sein Fuß zwischen die Speichen des Vorderrads geriet und dort eingeklemmt war.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebreichsdorf beim Rettungseinsatz. Ein Feuerwehrsanitäter betreute den Buben. Foto: Thomas Lenger Monatsrevue

Polizisten, die schnell zur Hilfe eilten, schafften Abhilfe, indem sie mit einem Seitenschneider mehrere Speichen abschnitten und somit den eingeklemmten Fuß entlasteten. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Buben schließlich befreien. Ein Feuerwehrsanitäter betreute den Jungen bis zum Eintreffen der Rettung die ihn schließlich ins Krankenhaus brachte.