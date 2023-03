Baden: Polizei-Diensthund findet abgängige Frau (94)

Die Such- und Fahndungsmaßnahmen waren in den Nachtstunden noch negativ verlaufen. Am Freitag, März, wurde jedoch eine weitere Suchaktion von Polizeikräften aus dem Bezirk Baden mit Unterstützung einer Polizeidiensthundestreife durchgeführt.

Der Spezialfährtenspürhund „Bolle von der Karthaus“, mit Diensthundeführerin Elke B., konnte schließlich die Abgängige gegen 11.30 Uhr im Bereich des Friedhofes in Baden, hinter einem Baum, auffinden.

Die 94-Jährige wurde laut Polizei „offensichtlich erschöpft und leicht verletzt“ vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden geführt.

