Schlammloch stoppte Irrfahrt von vermissten Pensionisten

Ein abgängiger Pensionist aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde in der Nacht auf den heutigen Sonntag von Feuerwehreinsatzkräften im Bezirk Baden in einem Waldgebiet gefunden. Insgesamt standen 10 Freiwillige Feuerwehren - acht aus dem Bezirk Baden und zwei aus dem Bezirk Wr. Neustadt - mehrere Polizeieinsatzkräfte, sowie auch ein Hubschrauber der Polizei und Rettungskräfte stundenlang im Einsatz.

Mann wurde im Bezirk Wiener Neustadt als vermisst gemeldet

Der Mann aus dem Bezirk Wr. Neustadt wurde am Samstagnachmittag bei der Polizei von Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Dieser nicht nur körperlich stark beeinträchtigt und kann sich nur schwer verständlich machen, sondern auch noch Diabetiker. Der Mann war mit seinem Elektro-Behindertenfahrzeug unterwegs. Mehrere Polizeistreifen machten sich sofort auf die Suche. Gegen 22 Uhr wurde auch die Feuerwehr beigezogen. Der Vermisste wurde im Raum Kottingbrunn – Schönau – Leobersdorf vermutet, weil er dort angeblich von Passanten mit dem Elektro-Behindertenfahrzeug gesehen worden war. Nachdem in diesem Bereich der Vermisste trotz intensiver Suche von den dortigen Feuerwehren nicht aufgefunden werden konnte und dann weitere Meldungen bei der Polizei einlangten über andere Orte, wo Zeugen meinten, den Mann gesehen zu haben, verlagerte sich das Suchgebiet in den Raum Enzesfeld-Lindabrunn-Hirtenberg. In weiterer Folge auch noch Richtung Matzendorf-Hölles (Bezirk Wr. Neustadt) und Aigen-Hernstein (Bezirk Baden). Auch alle diese Feuerwehren wurden zu der Personensuche alarmiert.

Am Sonntag um 3.30 Uhr kam die Meldung über Funk, die alle Einsatzkräfte aufatmen ließ: Der vermisste Mann wurde wohlauf in einem Waldgebiet zwischen Aigen und Lindabrunn von einem Suchtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Aigen aufgefunden werden. Allgemeines Erstaunen löste aus, weil niemand vermutet hätte, dass der Mann mit dem Elektro-Behindertenfahrzeug überhaupt so weit kommen konnte.

Waldweg war eigentlich nicht befahrbar

Die FF Aigen berichtet: „Wir hatten unser zugeteiltes Suchgebiet in Sektoren aufgeteilt. Mehrere Suchtrupps fuhren bereits unzähligen Straßen und Wege ab, als die Mannschaft unseres Pumpenfahrzeuges in einen Waldweg hineinleuchtete und sie auf die reflektierenden Streifen der Warnweste, welcher der Vermisste glücklicherweise trug, aufmerksam wurden und näher Nachschau hielten. Soweit er konnte machte sich der Mann im Scheinwerferlicht auch gleich bemerkbar.“

Schlammloch stoppte Fahrt des Mannes

Denn die Fahrt mit dem E-Behindertenfahrzeug endete in einem Schlammloch eines eigentlich nicht befahrbaren Waldweges. Die FF Aigen berichtet weiter: „Wir mussten ihn dann sogar mit einem Tragetuch zum Einsatzfahrzeug bringen, da er auch halbseitig gelähmt ist“. Ansonsten ging es dem Gesuchten den Umständen entsprechend gut, obwohl die Nächte nun doch schon recht kühl sind. Er wurde von der Feuerwehr zum Feuerwehrhaus nach Aigen gebracht, wo ihm ein Rettungsteam des Roten Kreuz weiter betreute. Auch das im Schlamm festsitzende Gefährt des Mannes barg die Feuerwehr aus dem Wald und reinigte es.