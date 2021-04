Am Gelände der Kläranlage Trumau schlugen die Vandalen zu: kaputte Scheiben, herausgerissene Sitze und wilde Graffiti am Übungsbus der Feuerwehr. Auffällig sind auch die Zahlen: So stehe „187“ für die Meldung von Mord und taucht immer wieder bei Graffitis auf.

