Pflege- und Betreuungszentrum Baden: Immer der Spürnase nach

Vergangene Woche besuchten zwölf Damen und Herren des Vereins „Pettrailer“ gemeinsam mit ihren Hunden das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Baden, um im Haus ein Training zu absolvieren. Der Verein bildet Hunde aus, diese müssen lernen, aus einer Vielzahl von Geruchseindrücken vermisste Personen oder auch Tiere zu finden.

Herta Geyer ließ den Hund an dem Klebstoff schnüffeln, damit dieser eine Duftspur hatte, nach der er suchen konnte. Foto: PBZ Baden

Über 20 interessierte und tierbegeisterte Bewohnerinnen und Bewohner des PBZ waren Feuer und Flamme, bei dieser Aktion mitzumachen. Sie versteckten sich, angeleitet von einer Trainerin, gemeinsam mit einer Begleitperson an mitunter schwer zu findenden Orten innerhalb des Hauses sowie im Garten. Mit Hilfe von Gegenständen, an denen Geruchsstoffe der zu suchenden Personen haften, begaben sich die Hundeführerinnen mit den Hunden an einer langen Leine auf die Suche. Und siehe da, die Hunde haben schon viel gelernt, denn sie entdeckten alle versteckten älteren Damen und Herren.

Zivildiener Eren Can Kaya mit Klientin Maria Mayer Foto: PBZ Baden

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums Baden waren mehr als beeindruckt, als die Vierbeiner nach erfolgreicher Suche freudig vor ihnen standen und verwöhnten diese natürlich mit ausgiebigen Streicheleinheiten und Leckerlies. Auch die kaufmännische Direktorin des PBZ, Lena Fritz-Reicher, war begeistert: „Das Pettrailer-Event war wieder eine grandiose Möglichkeit, um den Bewohnerinnen und Bewohnern des PBZ wieder einen ereignis- und abwechslungsreichen Nachmittag zu bieten.“ Generell bemühe sich das PBZ, immer wieder besondere Tage und Events zu organisieren, die den Bewohnern Freude bereiten. „Im PBZ Baden haben wir sehr viele tierliebe Bewohner“, sagt Fritz-Reicher. Die Pettrailer waren daher nicht das erste Mal im PBZ Baden, sondern bereits zum dritten Mal. „Mittlerweile haben sich zwischen einigen Hunden und unseren Bewohnern schon richtige Beziehungen entwickelt“, freut sich die kaufmännische Direktorin. So hat Schoko, ein großer, brauner Hund, Freundschaft mit einer Dame geschlossen, die bettlägerig und sehr dement ist und kaum mehr spricht. „Aber als Schoko zu ihr ins Zimmer kam, hat sie sofort den Konnex zu ihm hergestellt und 'Sitz' gesagt“, erzählt Fritz-Reicher, die am 1. Oktober vor einem Jahr die kaufmännische Leitung über das Haus übernommen hat.