Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf der A2 bei Bad Vöslau

Werbung

Gegen 11 Uhr prallte ein beladener Autotransporter kurz vor Bad Vöslau in das Heck eines Absicherungsfahrzeugs der Asfinag und in Folge auch noch frontal in einen Arbeitsbühnenwagen, der auf ein weiteres Fahrzeug einer Tagesbaustelle geschleudert wurde.

Der Lenker des Transporters wurde laut einer Aussendung des BFKDO Baden "verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Leobersdorf mittels hydraulischen Rettungssatz befreit werden". Auch zwei Mitarbeiter der Asfinag wurde bei dem Unfall verletzt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.