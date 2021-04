Am Dienstagnachmittag leiteten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel auf der A2 einen Klein-Lkw, gelenkt von einem 28-jährigen Bosnier, bei der Autobahnabfahrt Bad Vöslau von der Autobahn ab um ihn zu kontrollieren. Das Fahrzeug wog "4.700 kg, was einer Überladung von 34,28 % entsprach" wie die Polizei NÖ am Freitagnachmittag in einer Aussendung berichtete.

Neben der Überladung stellten die Polizisten fest, dass der Lenker Gefahrgut transportierte und die Ladung nicht gesichert war. "Der Lenker führte keinen Feuerlöscher als auch keine Papiere für die Ladung mit", schilderte die Aussendung weiter.

"Der Verlader konnte ausgeforscht werden, die Verladung erfolgte bei einer Firma in Wien. Das Fahrzeug wurde in weiterer Folge zu der Firma zurückbegleitet, wo das Gefahrgut abgeladen wurde. Insgesamt werden gegen alle Beteiligten bei den zuständigen Behörden aufgrund der diversen Übertretungen 26 Anzeigen erstattet", so die Polizei.

Zwei Tage später, am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr, stoppten die Beamten aus Tribuswinkel auf der Südautobahn in Bad Vöslau (Richtungsfahrbahn Graz) erneut einen Klein-Laster, diesmal gefahren von einem 47-jährigen Bulgarene. "Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle, bei der ebenfalls die Wiegung des Fahrzeuges erfolgte, konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug anstatt der erlaubten 3.500 kg 6.440 kg wog, was einer Überladung von 84 % entspricht", hielt die Polizei in ihrer Aussendung fest.

"Weiters war die Ladungssicherung mangelhaft, weshalb die geladenen Waren bereits verrutscht bzw. umgefallen waren. Der Lenker, der Zulassungsbesitzer und der Verlader werden insgesamt aufgrund von elf Übertretungen bei der zuständigen Verwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt."