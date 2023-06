Artificial Museum goes Lindabrunn

Das Artificial Museum ist ein Museum für digitale Kunst im öffentlichen Raum. Mitbegründerin Litto, eine junge Programmiererin und Grafikerin, lädt am Gelände des Skulpturenparks in Lindabrunn am 15. und 16. Juli Jung und Alt dazu ein, die virtuelle Zukunft des Museums hautnah und mit allen Sinnen mitzuerleben.

Unter freiem Himmel können die virtuellen Kunstwerke am eigenen Tablet oder Smartphone erkundet, und als immersive Begegnungsräume genutzt werden. (Die Bezeichnung „immersiv“ leitet sich vom Wort „Immersion“ ab, das so viel wie Einbetten, Eintritt, Eintauchen bedeutet, Anmerkung der Redaktion.)

Durch den Einsatz modernster Technologien werden experimentelle Darbietungen und musikalische Interventionen zu virtuell begehbaren Augmented-Reality-Skulpturen. („Augmented Reality“ heißt auf deutsch „Erweiterte Realität“ - darunter versteht man das Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben.)

Teilnehmende Künstler sind: Litto, Jascha Ehrenreich, Hidéo Snes, Manuel Cyrill Bachinger, Ferdinand Doblhammer und Leonhard Müllner.

Abenteuerlustige können am auch Campinggelände nächtigen. Weitere Infos auf: https://www.symposion-lindabrunn.at; https://artificialmuseum.com