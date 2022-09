Badener Pizzeria: Ehemaliger Mitarbeiter als Einbrecher

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Nacht von 15. auf 16. August brach jemand in eine Pizzeria in Baden ein und stahl einen Wandtresor mit mehreren Tausend Euro.

Aufgrund einer Überwachungskamera konnte laut Info der Stadtpolizei Baden ein ehemaliger Mitarbeiter der Pizzeria als Täter ausgeforscht werden. "Es handelt sich um einen 28-jährigen ungarischen Staatsbürger, der sich im Zuge der Vernehmung durch einen Kriminalbeamten der Stadtpolizei Baden geständig zeigte. Er hat den Schaden vollständig wiedergutgemacht und wurde der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt", heißt es in der Presseaussendung der Stadtpolizei.

