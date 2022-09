Baugeschichte wird in Oberwaltersdorf digital erfasst

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Oberwaltersdorf lässt sich nun die Baugeschichte ganz einfach replizieren. „Auf Initiative unseres Ortshistorikers Anton Pribila wurde die Geschichte unserer Volksschule und unserer historischen Kirchengemäuer nun zu neuem Leben erweckt“, freuen sich Bürgermeisterin Natascha Matousek (ÖVP) und Pfarrer Andreas Hornig.

Pribila hat die Geschichte vieler Bauten im Ort recherchiert und ihre wichtigsten Jahreszahlen zusammengefasst. Museumsleiter Roland Dettlinger erstellte dafür mit dem Know-How der Firma DWZI eine eigene Online-Plattform, die einfach über einen QR-Code erreichbar ist und in der viele Hintergrundinformationen und Fotos zum Objekt gespeichert werden können. Die wesentlichsten Daten der Kirche und der einstigen Volksschule wurden darüber hinaus auf einer Tafel zusammengefasst, die neben den Basisinfos auch mit dem QR-Code des jeweiligen Gebäudes versehen ist.

Die Schautafel wurde nun am Zaun zwischen Kirche und Pfarrgarten montiert. „Wer Näheres wissen will, scannt ganz einfach den Code und erreicht in Sekundenschnelle die damit verlinkte Online-Plattform“, so Maximilian Schönowsky, der seitens der Marktgemeinde in den Aufbau der interaktiven Tafeln eingebunden ist. Das Beste daran: „Die Datenbank ist beliebig erweiterbar, sodass sowohl zu den bereits bestehenden Bauten Ergänzungen vorgenommen als auch weitere Objekte hinzugefügt werden können.“

