Geehrte Musiker in Pfaffstätten

Der Musikverein „Anton Hofmann” Pfaffstätten hat Tag der Blasmusik zum Festkonzert eingeladen. Kapellmeister Michael Schiefert dirigierte das Orchester und das Jugendensemble „Music Grapes“, geleitet von Hermann Fiechtl. Der Tag der Blasmusik zeichnete sich durch ein abwechslungsreiches Programm aus, das bei den zahlreichen Gästen großen Anklang fand.

Ehrung Selina Hofer: Kurt Breth, Reeinhard Schiefert, Michael Schiefert, Selina Hofer, Alexandra Schoppelt und Bürgermeister Christoph Kainz. Foto: Reinhard Gärtner, Reinhard Gärtner

Im Rahmen des Festkonzerts zeichnete der Bezirksobmann der BAG Baden-Mödling-Wr. Neustadt Hofrat Kurt Breth mehrere verdiente Musikerinnen und Musiker sowie eine Marketenderin aus. Kapellmeister Michael Schiefert wurde mit der Dirigentennadel in Gold für die neunmalig in Folge erreichte Punktezahl von über 90 beim Konzertwertungsspiel der BAG geehrt. Selina Hofer hat das goldene Leistungsabzeichen für die Flöte erfolgreich bestanden. Marketenderin Christiane Stepanek wurde für die aktive und treue Mitarbeit mit dem Marketenderinnenabzeichen in Silber gewürdigt. Obmann Reinhard Schiefert betonte: „Der Tag der Blasmusik war ein würdiger Rahmen zur Überreichung dieser besonderen Auszeichnungen.“

Kurt Breth, Michael Schiefert, Christiane Stepanek, Reinhard Schiefert und Bürgermeister Christoph Kainz. Foto: Reinhard Gärtner, Reinhard Gärtner

