Tag der Musikschulen Baden: Musikalische Spaziergänge im Arnulf Rainer Museum

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Musikschuldirektor Alexander Cachée und Christine Humpl-Mazegger vom Arnulf Rainer Museum freuen sich auf die musikalischen Spaziergänge am Freitag im Arnulf Rainer Museum in Baden. Foto: psb/c.kollerics

B ereits zum 12. Mal öffnen zahlreiche niederösterreichische Musikschulen am Freitag, 29. April, ihre Türen, so auch im Bezirk Baden. Das Programm reicht von Konzerten, Vorführungen und Ausstellungen bis zu Instrumentenvorstellungen und Schnupperstunden, liebevoll gestaltet und organisiert von Musikschülern sowie deren Lehrenden. Die Besucher jeden Alters können so das Angebot der Musikschulen durch Mitmach-Aktionen und Präsentationen kennenlernen.