Am Freitag, 7. Mai, findet der 10. Tag der NÖ Musikschulen statt. Da wegen der geltenden Maßnahmen nur Online-Aktionen möglich sind, hat die Musikschule Baden ein Rätsel erstellt, dass ab 7. Mai auf der Homepage www.musikschule-baden.at gelöst werden kann. Die Fragen werden im Anschluss an Videos gestellt, die von Schülern der Musikschule aufgenommen wurden. Wer alle 13 Fragen richtig beantwortet und das Rätsel ausfüllen kann, hat die Chance auf eine Gratisschnupperstunde in der Musikschule Baden. Das Rätsel wird am „Tag der Musikschulen“ veröffentlicht. Die Videos dazu kann man sich aber schon jetzt anschauen.

„Wir hoffen auf diesem Wege, viele Familien zu erreichen, da auch ein ‚Tag der offenen Tür‘ nicht in gewohnter Weise stattfinden kann“, sagt Musikschulleiter Alexander Cachée.