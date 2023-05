Tag der offenen Tür beim Samariterbund

Der Samariterbund Ebreichsdorf lud zu einem Tag der offenen Tür auf die Dienststelle in Ebreichsdorf ein. Dabei konnte man einen Blick hinter die Kulissen des Rettungsdienstes werfen und die Tätigkeit der vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rettungs- und Notfallsanitäter kennenlernen.

Ein Blick in den Rettungswagen war ebenso beliebt wie der Besuch der vierbeinigen Retter der Samariterbund Rettungshundestaffel. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihr Wissen über Erste Hilfe unter Beweis stellen oder Neues erfahren. Am Ende gab es auch eine Verlosung mit tollen Preisen. Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Unter den vielen Gästen waren auch Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar sowie Vizebürgermeister Christian Pusch.

