Oldtimerfreak restaurierte Opel Blitz

Eigentlich hatte Robert Rudolf mit der Feuerwehr gar nichts am Hut, außer, dass er um ihre Wichtigkeit wusste. Als Obmann des Oldtimerclubs Berndorf und Liebhaber alter Fahrzeuge entwickelte er aber auch zu alten Feuerwehrautos eine große Leidenschaft. Seine Vorliebe sprach sich herum und so wurde er eines Tages von der FF-Pottenstein kontaktiert, die ein altes Fahrzeug ihr Eigen nannte, das zwar einen historischen Wert hatte, aber dringend einer Restaurierung bedurfte.

Robert fackelte nicht lange und nahm sich um den Oldie an. Dass er aber so viele Stunden mit ihm verbringen wird müssen, ahnte er damals noch nicht. Denn das Gefährt hat es in sich, der „Blitz“ sollte wieder alles können, wofür er eigentlich bestimmt war, nämlich Feuer zu löschen.

Mittlerweile und nach unsäglichen Stunden wäre der rote Liebling von Robert auch wieder mit seinem 1.000 Liter Wassertank, seinem 2490 Ccm, den 6 Zylindern und seinem 40 Meter Hochdruckschlauch sofort einsatzbereit und so unternehmungslustig, wie er jetzt wieder ausschaut, würde er auf jeden Fall bei jedem Brand für Aufsehen sorgen, wenn er nicht schon seinen verdienten Ruhestand genießen dürfte.

Er glänzt dafür auf zahlreichen Veranstaltungen, die er mit seinen „alten“ fahrbaren Kollegen besucht. Mit seinem unverwechselbaren Charme wickelte er sogar Prominenz wie die Berndorfer Festspiel-Intendantin Kristina Sprenger ein, die ihm bereits einen Besuch abstattete. Voller Freude begrüßte er sie mit seinen Signalhörnern und seinem Blaulicht und wie es sich für einen echten Star gehört, hat er auch seine Allüren, so lässt er sich nur bei Schönwetter blicken. Wenn aber die Sonne strahlt, gibt es kein Halten mehr, dann kann man ihn und seine Freunde unter anderem jeweils an den Donnerstagen (zwischen 17 und 19.30 Uhr) am 13., 20., 27. Juli sowie 3. und 10. August im Berndorfer Theaterpark bewundern.

„Heute wird der historische Feuerwehroldtimer für Oldtimerausfahrten, Hochzeiten, Feuerwehrcorso, Rundfahrten, Präsentationen, usw. verwendet. Wer mit uns mitfahren möchte, jederzeit gerne. Wir haben auf WhatsApp eine Broadcast-Gruppe eingerichtet“, erklärt der stolze Oldie-Besitzer Robert Rudolf, der ohne seinen „Blitzy“ wohl niemals aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Pottenstein geworden wäre. Die Kontaktdaten lauten: Robert Rudolf, Oldtimerclub Berndorf, +436801178654 oder auf Facebook mit dem Oldtimerclub Berndorf.