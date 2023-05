Maikränzchen der VP-Senioren

Am 17. Mai lud der VP-Seniorenverein Ebreichsdorf/Unterwaltersdorf/Schrananwand zum Maikränzchen ins "s'Platzl" in Unterwaltersdorf ein. „Ich freue mich, dass unser traditionelles Maikränzchen so gut besucht war. Schließlich konnte es aufgrund der Corona-Pandemie drei Jahre lang nicht stattfinden", betonte die Obfrau des Seniorenvereins, Lotte Sujmovits. Neben der musikalischen Unterhaltung von Heinz Bauer, der für Tanzstimmung sorgte, war die große Tombola ein Highlight der Veranstaltung.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.