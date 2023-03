„Lost Places Szene“: Rätsel um Nazischatz im Bergwerk-Stollen

Als Reporter sollte man jedem noch so winzigen Gerücht, noch so kleiner Information nachgehen. Aber die Geschichte, die seit Oktober 2022 in der österreichischen „Lost Places Szene“ getuschelt wurde, nämlich dass eine Kiste voll „Militärzeug“ aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit wertvollen „Nazidolchen“ irgendwo im Triestingtal in einem Schacht oder Stollen versteckt sein sollen, schrieb der Autor dieser Zeilen ins Reich der Fantasie. Aber schon im Herbst 2022 kamen die ersten Glücksritter ins Triestingtal und durchwühlten die Labyrinthe der Bunker- und Bergwerksanlagen auf der Suche nach dem geheimnisvollen „Hort“! Nicht zur Freude der „Lost Places Szene“, deren Ehrenkodex es ja ist, verlassene Orte zu dokumentieren, fotografieren, zu filmen, aber auf gar keinen Fall etwas zu zerstören oder zu entwenden…

Inhalt der Kiste ist verschwunden

Aber in diesem Fall war die Gier nach dem Schatz größer als irgendwelche moralischen Werte. Als auf der Facebook Plattform „UrbEx Österreich – Preventing …“ (Screenshots der NÖN zugespielt) die ersten Fotos von der prall gefüllten Militärtruhe auftauchten, versuchte eine Heerschar von „Treasure Hunter“ dem Versteck auf die Spur zu kommen. So auch der Salzburger YouTuber – „Dario“, er fand die Kiste, drehte davon ein Video, beim Filmschnitt kombinierte er zwei Stollenanlagen zusammen, damit das Truhenversteck nicht so leicht entdeckt werden konnte. Dies ging aber gewaltig in die Hose, als das Video bei YouTube, Sonntag, 19. Februar auf Sendung ging. Schnell erkannte so mancher „Schatzgeier“ diesen „Lost Place Ort“, den Stollen in Tasshof – ein Wettrennen nach dem Inhalt in der Militärkiste begann! Ernst Wibiral, seines Zeichens begeisterter Explorer, der die volle Kiste ebenfalls entdeckt hatte, machte Meldung beim Polizeiposten Weissenbach.

Als die Exekutivbeamten bei den „Tasshofer Stollen“ eintrafen, war zwar die Kiste noch vorhanden, allerdings bereits ohne Inhalt. Ob der Besitzer seine Schätze in Sicherheit vor „Sammlern“ brachte, oder ein Videozuschauer ihn widerrechtlich an sich nahm, ermittelt gerade die Polizei, wie Daniela Weissenböck von der Landespolizeidirektion St. Pölten bestätigte und weiter: „Der Akt wird an die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt zur strafrechtlichen Beurteilung übermittelt“.

Video nach 40.000 Klicks wieder entfernt

Auch stellt sich die Frage, wie lange der militärische Schatz schon im Berg versteckt war und woher er kam (Diebstahl?). Der Inhalt ist wie eine Sammlung aufgebaut, mit Fotos, Bajonetten, Kriegserinnerungen, K95-Munition, Tellerkappe und den Nazidolchen. Die Militärtruhe gehörte Franz Walter aus Wien, der im Ersten Weltkrieg seine Pflicht tat. Die Kiste war 1917/18 mit ihm im Felde, wie eine Inschrift bekundet. Im Übrigen nach über 40.000 Klicks ist „Dario’s – Video“ nicht mehr auf seinem Kanal ersichtlich und auch die Fotos mit der vollen Schatzkiste wurden bei „UrbEx Österreich – Preventing“ gelöscht.

In einer Video-Stellungnahme beschwichtigt Dario seit 26. Februar auf seinem YouTube–Kanal unter dem Titel „Was ist aus der Kiste geworden“ die ganze Nazischatz-Affäre – na dann „Glück auf“, Dario.

Schauplatz von schweren Kriegsverbrechen

Nachsatz: Der „Braune Dunst“ lastet noch immer schwer über dem Bergbaugebiet Tasshof, wurden doch in den letzten Kriegstagen über vierzig jüdische Zwangsarbeiter (Kinder, Frauen, Männer und Greise) aus Weissenbach in das Bergbaugelände getrieben und auf brutalste Weise, vermutlich von der SS, ermordet. Vieles ist noch rätselhaft auf dem Berg, wo jetzt die Nazidolche auftauchten und wieder verschwanden.

Infos der Polizei zu Fundgegenständen

Dass man fremdes Eigentum nicht einfach an sich nehmen darf, sollte jedem klar sein, das ist schlicht und einfach Diebstahl. Wie es sich mit solchen Funden generell verhält, erklärt die Landespolizeidirektion dahingehend: Darf man Nazi-Sachen sammeln und wenn ja, darf man sie zur Schau stellen, oder wie müssen sie verwahrt werden? „Der bloße Besitz von NS-Devotionalien ist aktuell nicht strafbar, die zur Schaustellung und somit die Verherrlichung des Nationalsozialismus sehr wohl.“

Gibt es bei solchen Funden oder generell bei Funden eine Meldepflicht? Dazu sagt die Polizei: „Ja, es gibt Meldeverpflichtungen bei diversen Fundgegenständen. So ist beim Fund von Schusswaffen und verbotenen Schusswaffen, die nicht Kriegsmaterial sind (zum Beispiel Pistole oder Revolver) die Sicherheitsbehörde oder eine Dienststelle der Polizei zu verständigen.

Bei Fund von Kriegsmaterial (etwa Maschinengewehr oder Handgranate) ist unverzüglich eine Dienststelle der Polizei oder des Militärs zu verständigen – wichtig: Kriegsmaterial nicht an sich nehmen (siehe § 42 Waffengesetz).

Auf dem Areal wurden jetzt übrigens überall „Betreten verboten“-Tafeln angebracht.

