Badens Altbürgermeister Breininger: Unermüdlich aktiv

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Altbürgermeister August Breininger kann sich derzeit über Langeweile nicht beklagen. Nach seinem Auftritt als Pater Julian bei der Uraufführung der Beethovenoper „König Bela“ (Text von Eduard Melkus) ist er am Mittwoch, 14. September um 18.30 Uhr im Kaiser Franz Josef Museum an seinem Geburtstag im Einsatz. Breininger lädt dort zum 2. Teil seiner humoristischen Vortrags- und Anekdotenreihe (Eintritt freie Spende zugunsten des Museums). Am 18. September tritt der Altbürgermeister um 10.30 Uhr im Haus der Kunst auf, zur musikalischen Lesung mit Pavel Singer am Klavier zum Grillparzer-Gedenkjahr 2022. Am 3. Oktober lädt er dann zum Künstlergespräch mit Verena Scheitz in den Volksbank-Saal (Eintritt Spende für „Künstler helfen Künstler“).

Und dann wäre noch sein Philosophie-Kurs an der Volkshochschule Baden zum Thema „Alle Menschen sind Philosophen – von der Lust am Denken“. Start ist am 26. September im Haus der Kunst. Breininger beleuchtet dabei in zehn Doppelstunden die größten Philosophen des Altertums.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.