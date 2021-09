Nach einem Jahr Pause fand am Sonntag wieder das Weinlesefest am Raiffeisenplatz in Tattendorf statt. Gestartet wurde wie immer mit dem traditionellen Umzug mit vielen geschmückten Wagen durch den Ort. Mit dabei auch Bürgermeister Alfred Reinisch und Vizebürgermeister Franz Knötzl. Natürlich waren auch die Winzerkönigin Stella I. und der „Bacchus“ mit dabei. Gefeiert wurde im Anschluss am Raiffeisenplatz.

