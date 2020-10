Wie berichtet wurde in der Nacht auf Samstag die Ortstafel in Pottendorf, an der B60 von Ebenfurth kommend, von unbekannten Tätern gestohlen:

Wie jetzt bekannt wurde dürfte das aber nicht die einzige Ortstafel gewesen sein...

Auch bei der Ortseinfahrt in Tattendorf, auf der L157 von Pottendorf kommend, fehlt die Ortstafel. Ebenso auf der Seestraße von Landegg kommend bei der Ortseinfahrt von Neufeld.

Ob noch weiter Ortstafeln fehlen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Von den oder dem „Serientäter“ fehlt derzeit noch jede Spur.

