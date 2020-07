Das Rahofer Bräu bietet seit 10. Juli ein abwechslungsreiches Programm, von peppigem Rock, über Pop Musik bis hin zu schillerndem Gospel. Die Künstler begeistern live in der herrlichen Atmosphäre des Gartens in der Oase Dumba Park. Während der Wirt für die kulinarischen köstlichen sorgt, wird auf der Sommerbühne musiziert. Bei Schlechtwetter finden die Events im Wintergarten des Rahofer Bräus statt.

Das Programm:



Do, 16.7. NEW WEST – Country Music Night,

Fr, 17.7. ANDY LEE LANG & WERNER AUER – vom Broadway bis Las Vegas

Sa, 18.7. MAYA HAKVOORT IN CONCERT – Musical & More

Do, 23.7. HARRY AHAMER – Blues und Soulsongs auf Mundart

Fr, 24.7. BEATLES SHOW – All you need is…

Sa, 25.7. GOSPEL & MORE – by lengendary Longfield Gospel

Do, 30.7. HARRI STOJKA – Der Virtuose der Gitarre

Fr, 31.7. ABBA SHOW – Die größten Hits der Kultband

Sa, 1.8. DIE TRENKWALDER – Volksmusik mit Herzblut & Qualität

Do, 6.8. UDO JÜRGENS SHOW – Das Beste von Udo

Fr, 7.8. WIENERWALD BUAM – Volksmusik, Schlager,