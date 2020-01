Am Samstag lud die Gemeinde Tattendorf zur feierlichen Eröffnung des neuen Vereinshaus im Dumba-Zentrum Tattendorf. Vizebürgermeister Franz Knötzl (ÖVP) führte durch das Festprogramm, welches vom Steinfelder Quartett und den Kindern der Sing- und Volkstanzgruppe Tattendorf musikalisch begleitet wurde. Unter den zahlreichen Ehrengästen waren auch Landesrätin Petra Bohuslav, Nationalrätin Carmen Jeitler-Cincelli, LAbg. Bürgermeister Christoph Kainz, die Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf Natascha Matousek und Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner. Bürgermeister Alfred Reinisch (Liste UHL) blickte zurück. „Als wir 2017 über den Ankauf des Grundstückes die Gespräche aufnahmen, hatten wir noch kein genaues Konzept, was den Ankauf gerechtfertigt hätte“, so der Bürgermeister.

„Doch es stand damals schon fest, dass ein so wertvolles Grundstück auf alle Fälle im Besitz der Gemeinde sein muss“, so Reinisch. Nach der Erweiterung des Kindergartens und die gemeinsame Nutzung des Bewegungsraumes mit dem Generationentreff war klar, es müsse ein neues Vereinsgebäude gebaut werden. Nach ersten Besprechungen im Bauausschuss und einer Abänderung des ersten Plans des Gebäudes, wurde das jetzige Konzept vom Gemeinderat beschlossen. Neben dem neu und modern gestaltetem Vereinshaus sollte auch der angrenzende 200 Jahre alte Keller, der einst zur Spinnerei gehörte mit erschlossen und saniert werden.

Der Keller diente während der Kriege als Schutzraum und wurde zuletzt in den 80er Jahren als Kellerbar genutzt. Künftig soll er wieder als Teil des Vereinshauses für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, ebenso wie das neue moderne Vereinshaus. Die Kosten dafür beliefen sich auf 715.000 Euro, wovon das Land Niederösterreich 300.000 an Förderungen überwies. „Dieses Vereinshaus ist eine Investition in die Zukunft, vor allem für unsere Kinder in den vielen Vereinen eine wichtige Basis auch weiterhin so ein aktives Vereinsleben in unserer Gemeinde zu haben“, so der stolze Bürgermeister. Symbolisch wurde an die Vereine ein Schlüssel übergeben. Mehr als 30 Vereine gibt es in Tattendorf, welche künftig diesem Vereinshaus Leben einhauchen werden.