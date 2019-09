Weinlesefest-Umzug sorgte für Begeisterung .

In Tattendorf fand am 22. September 2019 wieder das traditionelle Weinlesefest am Raiffeisenplatz statt. Wie jedes Jahr waren wieder zahlreiche Festwägen geschmückt und fuhren vom Ortende ins Zentrum der Weinbaugemeinde. Diesmal stand der Umzug unter anderm auch ganz im Zeichen von Wally Neuziel, welche 1994 in Tattendorf geboren wurde.