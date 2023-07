City Taxi Traiskirchen auf der Überholspur

Die Vertragsauflösung mit dem „On Demand“-Verkehrssystem der Wiener Lokalbahnen (WLB) wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossen. Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer, SPÖ, erklärt: „Im Dezember wäre der Vertrag ausgelaufen, wir haben uns dazu entschlossen, den Vertrag vorher zu kündigen, weil wir nicht so lange warten wollten. Das 'On Demand'-System basiert auf einer APP der WLB, die wir im Probedurchgang getestet haben. Das City Taxis konnte über die App bestellt werden, allerdings litt das System noch an einigen technischen Unfeinheiten. Auch die Buchungen über das Call Center haben nicht immer zur Zufriedenheit aller funktioniert. Deshalb ist das City Taxi jetzt ausschließlich unter der Telefonnummer 02252/52 220 zu erreichen.“

Der neue City Taxi Betreiber sei sehr bemüht, arbeite zur Zufriedenheit aller und „will das City Taxi über sein System abwickeln“. Cengiz Parlak ist in Traiskirchen mit vier Taxis unterwegs, zwei davon mit Elektroantrieb. Die City Taxis sind mittlerweile auch entsprechend gebrandet und als solche sofort erkennbar. Parlak ist ebenfalls zufrieden, bittet jedoch seine Fahrgäste, nicht auf die Traiskirchen Card zu vergessen, wenn diese ein City Taxi rufen. „Nur gegen die Vorlage der Traiskirchen Card kann ich den vergünstigten Tarif von 3,80 Euro verrechnen“, erinnert der Taxibetreiber. Die Parlak Taxi GmbH ist 24 Stunden rund um die Uhr in Traiskirchen unterwegs. Und er bittet seine Fahrgäste auch um etwas Toleranz. „Verspätungen entstehen meistens dann, weil die Fahrgäste nicht pünktlich beim vereinbarten Treffpunkt erscheinen. Das ergibt sich daraus, dass die Nutzer des City Taxis meist der älteren Generation angehören und oft auch auf Gehhilfen angewiesen sind“, erinnert der Taxi-Chef. Er sei bestrebt, die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen.

Die 3,80 Euro werden pro Anfahrt verrechnet. Für Fahrten, die über das Gemeindegebiet hinausgehen - Ausnahme ist das Landesklinikum Baden - wird der normale Taxitarif verrechnet.