Ein Dankeschön vom Bundespräsidenten!

„Meine Kollegen leisten jede Woche Unglaubliches“, erzählt Josef Lechner, Teamleiter der Team Österreich Tafel vom Roten Kreuz Triestingtal. Als Dankeschön für Ihren konstanten, wöchentlichen Einsatz, gab es letzte Woche ein Mitarbeiterfest für die 90 ehrenamtlichen Helfer der Tafel.

Für eine besondere Überraschung sorgte Lechner als Draufgabe: Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickte eine Videobotschaft, in der er die Arbeit der Mitarbeiter besonders würdigte und das zu Recht: Jede Woche werden ca. zwei Tonnen Lebensmittel gerettet und an armutsgefährdete Personen verteilt.

Das Abholen der Ware beginnt bereits am Donnerstag, wo die Ware von den Geschäften geholt wird, am Samstag verbringt dann ein Team von 16 bis 18 Personen stundenlang bei der Österreich Tafel in Berndorf, um die Waren zu verpacken und an etwa 90 Haushalte abzugeben. Das ergibt die unglaubliche Summe von ca. 100 Tonnen gerettete Lebensmittel und eine Gesamtsumme von 5.000 Einsatzstunden der Triestingtaler Team Österreich Tafel Mitarbeiter pro Jahr!

„Wir würden uns z.B. sehr über Obst und Gemüse für die Verteilung freuen und natürlich auch über viele neue Kollegen für all unsere Bereiche“, hofft Bezirksstellenleiter Christian Raith auf neue Unterstützer.

Kontaktmöglichkeit: Tel: 059-144-52400, E-Mail: triestingtal@n.roteskreuz.at