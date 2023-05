Der Traum vom turbulenzfreien Fliegen

Das Fliegen hat ihn schon immer fasziniert. Bereits als Schüler verbrachte er zahlreiche Stunden am Flugsimulator. „Warum nicht auch tatsächlich selbst fliegen?“, dachte sich András Gálffy 2012, damals noch Student an der TU Wien.

Aus einer Schnupperstunde am Flugplatz Vöslau entstand eine mittlerweile zehnjährige Flugkarriere: Privatpilotenschein, Berufspilotenschein und eine Ausbildung als Fluglehrer kann der Badener unter anderem vorweisen. „Ich wollte aber nie Berufspilot werden. Mich hat nur interessiert, mich in möglichst vielen Cockpits auszukennen, um diese dann sicherer zu machen.“ Die Freiheit des Fliegens begeistert ihn, die Technik dahinter fasziniert ihn. „Mein großer Antrieb ist die Leidenschaft“, sagt er. „Man erweitert beim Fliegen im wahrsten Sinne des Wortes seinen Horizont.“

Aber nicht jeder teilt Gálffys Leidenschaft fürs Fliegen. Besonders die Turbulenzen in niedrigen Flughöhen – wie bei Start und Landung oder in Kleinflugzeugen – halten einige Menschen davon ab, in ein Flugzeug zu steigen. Genau ihnen will Gálffys Start-up in Zukunft helfen.

Das Ziel seines 2018 gegründeten Unternehmens „Turbulence Solutions“: Flüge turbulenzfrei zu machen – aber dafür müssen die Turbulenzen zunächst messbar und kontrollierbar werden. Und genau das macht Gálffy mit seinem mittlerweile sechsköpfigen Team von „Turbulence Solutions“. Will ein Pilot normalerweise Turbulenzen in der Atmosphäre aus dem Weg gehen, nimmt er Umwege in Kauf, indem er etwa Schlechtwettergebieten großflächig ausweicht. Das kostet Kerosin und verursacht noch mehr CO 2 als ohnehin schon. András Gálffys Technik will das vermeiden. Turbulenzen sollen nicht mehr umflogen, sondern ausgeglichen werden.

Seit fünf Jahren arbeitet Gálffy nun an der Technologie, die er im Rahmen seiner Dissertation an der Technischen Universität Wien entwickelt hat. Schon während des Bachelorstudiums in Elektrotechnik und seines Diplomstudiums der Regelungstechnik brachte er sein persönliches Interesse, das Fliegen, in die Forschung ein. Bei den Abschlussarbeiten wurde das stark ersichtlich, die Bachelorarbeit schrieb er zum Thema Flugsimulation, die Diplomarbeit zur Flugregelung mit Erfindung des Patents.

„Ich musste nicht erst out of the box denken, denn ich war nicht in der Box, auch nicht am Tellerrand, sondern ganz woanders.“ Diese anderen Perspektiven aus seinen Studiengängen haben ihm genützt, die Problemfelder zu erkennen, so Gálffy.

Auf intelligenten Schwingen

Wie funktioniert nun die Technik, die sich Turbulence Cancelling nennt? „Man kann das mit Noise Cancelling bei Kopfhörern vergleichen. Die Störungen, die von außen auf das System einwirken, werden genau gegengleich erzeugt und heben sich insgesamt auf“, erklärt András Gálffy. Aus zwei Komponenten besteht die Technologie, die den Traum vom turbulenzfreien Fliegen Wirklichkeit werden lassen kann.

„Einerseits muss man die Turbulenzen erkennen, bevor sie da sind, damit man sie auch ausgleichen kann.“ Das passiert mittels Sensoren, die am Flugzeug angebracht sind. „Und andererseits muss man dem Auf-Ab der Turbulenzen auch etwas entgegensetzen“, so Gálffy. Das wird möglich durch die intelligenten Flügel und durch direkten Antrieb (Direct Lift Control). Die Flügelklappen des Flugzeugs machen Schwingungsbewegungen und dämpfen somit die Schwingungen des Flugzeugs. Da kommt es vor allem auf Schnelligkeit an. „Wir haben Direct Lift Control nicht erfunden, aber bei uns funktioniert es erstmals so, wie es gehört.“

Höher, weiter, turbulenzfreier

„Wir sind technologisch vorne“, sagt Gálffy über „Turbulence Solutions“. „Wir haben einen Wissensvorsprung von zwei bis drei Jahren und wollen diesen Vorsprung auch halten.“

Die Grundlagenforschung dazu wurde bereits in den 1970er-Jahren gemacht. Seitdem wurde aber kaum mehr weitergeforscht. „Es war wohl lange ein blinder Fleck und abgestempelt mit: Geht einfach nicht.“

Viele Testflüge zeigten bereits, dass es sehr wohl geht: Die Störeffekte durch Turbulenzen können mit der neuen Technik um über 80 Prozent verringert werden. Anwendung finden soll die Technologie irgendwann bei allen Flugzeugtypen, in der Privatluftfahrt genauso wie bei Linien- und Charterflugzeugen.

„Das ist mein Lebensprojekt“, stellt Gálffy klar. Die langfristige Vision: dass sein Unternehmen zu einer Plattform für Turbulenzen wird. Neue Ideen, wie „Morphing Wings“, also Flügel, die ihre Form verändern, haben der „Daniel Düsentrieb“ aus Baden und seinen Kollegen bereits.

Der TU Wien ist Gálffy nach seinem Studienabschluss treu geblieben – als Projektleiter im TU Space Team. Da geht es nicht nur um die Raumfahrt, sondern auch um die Luftfahrt. Beim Projekt „Across Austria“ ist es das Ziel, ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug autonom durch Österreich fliegen zu lassen. Somit forscht man aktiv an einer Lösung für die grüne Zukunft der Luftfahrt. Mehr als 15 Studierende konnte er so bereits für die Luftfahrt begeistern.

Nach seinen vielen Bildungsstationen kommt aktuell noch eine weitere hinzu: Gálffy macht die Ausbildung zum Fluglehrer, um sein umfangreiches Wissen weitergeben zu können. Seit kurzem unterrichtet er auch am Institut für Luftfahrt der Fachhochschule Joanneum. Auch im Club Alpbach Niederösterreich ist er aktiv und seit Anfang Juni 2022 ist er Teil des Vorstands der Jungen Industrie Niederösterreich. Wie man so viele unterschiedliche Projekte unter einen Hut bekommt?

„Durch ein stabiles Privatleben“, antwortet der Überflieger. „Turbulenzen gibt es nur in der Arbeit.“ Und wenn er nicht gerade fliegt, unterrichtet oder tüftelt, dann verbringt er seine Freizeit mit Wandern, Segeln und Tanzen. „Eigentlich hat ja doch alles in meinem Leben mit Fliegen zu tun, sei es über das Wasser oder über die Tanzfläche“, schmunzelt er.

https://turbulence-solutions.aero

