Bereits zum sechsten Mal veranstalteten der Polizist Michael Koberger gemeinsam mit Feuerwehrmann Martin Strubreiter und Dominik Pongracic den Blaulicht Grandprix im Namen der KdEÖ. Um den Titel wurde in zwei Vorläufen und dann in einem kleinen und einem großen Finale gefahren. Mit dabei waren Teams der Polizei, Feuerwehren, dem Roten Kreuz und Arbeiter Samariterbund, sowie Johanniter, Wiener Berufsfeuerwehr, der ASFINAG und der Justizwache. Es gingen 324 Teilnehmer für den guten Zweck an den Start und der Sieg ging an das Team EE der Polizei Niederösterreich.

Das Event fand am 08. September 2018 auf dem Gelände des ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf statt und stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Roten Kreuzes, dem der Erlös des Charityprojekts zu Gute kam. Es handelt sich hierbei um ein 4 jähriges Mädchen, welches an der Glasknochenkrankheit leidet und dessen Familie. Durch die Veranstaltung konnte der Betrag in der Höhe von 8.000 EURO an die Familie gespendet werden. Dieser dient dazu, den notwendigen Umbau des Hauses zu unterstützen.

Der Renntag wird nächstes Jahr am 24. August 2019 stattfinden. Für Informationen zur Teilnahme an dem Event 2019 können ab sofort Anfragen unter office@blaulichtgrandprix.at gestellt werden.

www.monatsrevue.at