Modenschau mit Miss Earth Austria und Next-Topmodel-Kandidat

Für die Modenschau wird das Wäsche Fleimisch in einen Show-Room mit Bühne verwandelt. Die Veranstaltung findet am Samstag 6. Mai, um 15 Uhr im Geschäft in der Schulstraße 1, in Teesdorf statt. Der Eintritt ist frei. Profimodels, darunter die Miss-Earth-Austria-Siegerin 2021 Enya Rock sowie Austria's-Next- Topmodel-Kandidat Adrian, präsentieren Dessous, die neueste Bademode 2023 sowie Freizeitmode für Damen und Herren.

Enya Rock, Miss Earth Austria 2021. Foto: Miss Earth Austria

"Besonders wichtig ist mir bei der Modenschau zu zeigen, dass jeder Körper schön ist und welche Bandbreite an Wäsche und Dessous wir anbieten,“ betont Geschäftsinhaberin Claudia Fleimisch. „Deswegen sind im Model-Team auch ein Curvy Model und ein Best-Ager-Model vertreten.“

Bei Sekt, Aperol und Brötchen können sich die Gäste auf ein kurzweiliges Show-Erlebnis und auf einen unterhaltsamen Nachmittag freuen und im Anschluss probieren und einkaufen.

Info: 0650 / 40 40 120

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.