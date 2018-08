Am 8. September 2018 startet im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf zum sechsten Mal das Benefiz-Event der Blaulichtorganisationen.

Bereits zum sechsten mal veranstalten Feuerwehrmann Martin Strubreiter, Polizist Michael Koberger und Gastro-Profi Dominik Pongrcic den Blaulicht Grand Prix, bei dem sich die verschieden Blaulichtorganisationen auf der Kart-Strecke matchen. Das Benefiz-Event lockt jedes Jahr mehrere hunderte Mitglieder der Polizei, Feuerwehr, Rettung, Justizwache und Finanzpolizei nach Teesdorf auf das ÖAMTC Gelände, wo das Rennen auch dieses Jahr wieder am 8. September über die Bühne geht.

Wie bereits im vergangenen Jahr geht auch heuer wieder ein „VIP-Team“ an den Start. Neben der Unternehmerin Andrea Fendrich gehören dem Team auch Ex-Miss Vienna und Model Evelyn Rille, Saxolady Daniela Krammer, Puls4 Fitness-Guru Roman Dauchet, Austropop Sänger Roland Schuldt und Regisseur Volker Grohskopf an. Bei einem Shooting mit den drei Veranstaltern prästentierte sich das Team gestern in Teesdorf.

Der Blaulicht Grand Prix findet am 8. September 2018 ab 8.30 Uhr am ÖAMTC Gelände in Teesdorf statt!